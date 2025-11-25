Calogero Le tour des théâtres place Aletti Vichy

Calogero Le tour des théâtres

Auteur, compositeur et interprète incontournable de la chanson française, Calogero a marqué ces deux dernières décennies avec des titres devenus emblématiques En apesanteur, Si seulement je pouvais lui manquer, Face à la mer ou encore Le Portrait.

English :

One of France’s leading songwriters, composers and performers, Calogero has left his mark on the last two decades with such iconic titles as En apesanteur, Si seulement je pouvais lui manquer, Face à la mer and Le Portrait.

German :

Als unumgänglicher Autor, Komponist und Interpret des französischen Chansons hat Calogero die letzten zwei Jahrzehnte mit Titeln geprägt, die zu Ikonen geworden sind: En apesanteur, Si seulement je pouvais lui manquer, Face à la mer oder auch Le Portrait.

Italiano :

Uno dei principali cantautori, compositori e interpreti francesi, Calogero ha lasciato il segno sulla scena musicale francese negli ultimi due decenni con successi iconici come En apesanteur, Si seulement je pouvais lui manquer, Face à la mer e Le Portrait.

Espanol :

Calogero, uno de los cantautores, compositores e intérpretes más importantes de Francia, ha dejado su impronta en la escena musical francesa durante las dos últimas décadas con éxitos tan emblemáticos como En apesanteur, Si seulement je pouvais lui manquer, Face à la mer y Le Portrait.

