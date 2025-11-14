CALOGERO – L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE Boulogne Sur Mer

CALOGERO Début : 2025-11-14 à 20:00. Tarif : – euros.

GINGER EN ACCORD AVEC TS3 – FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : CALOGEROQuinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates. Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de « morceaux choisis » issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.

L’EMBARCADERE – GRANDE SALLE SITE DE L’EPERON – 9 QUAI THUROT 62200 Boulogne Sur Mer 62