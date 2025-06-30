CALOGERO – PALAIS DES CONGRES Digne Les Bains

CALOGERO Début : 2026-10-03 à 20:00. Tarif : – euros.

STRATÈGES ORGANISATION, PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC TS3 – FIMALAC ENTERTAINMENT : CALOGEROQuinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates. Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de « morceaux choisis » issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.

PALAIS DES CONGRES 1 place de la Republique 04000 Digne Les Bains 04