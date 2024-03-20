CALOGERO – PALAIS DES CONGRES Montelimar

CALOGERO – PALAIS DES CONGRES Montelimar mercredi 1 avril 2026.

CALOGERO Début : 2026-04-01 à 20:00. Tarif : – euros.

STRATÈGES ORGANISATION, PRÉSENTE, EN ACCORD AVEC TS3 – FIMALAC ENTERTAINMENT : CALOGEROQuinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates. Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de « morceaux choisis » issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES CONGRES AVENUE DU 14 JUILLET 26200 Montelimar 26