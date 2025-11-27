CALOGERO – PARC DES OISEAUX Villars Les Dombes

BEN MAZUE Début : 2026-09-12 à 20:00. Tarif : – euros.

LE PARC DES OISEAUX EN ACCORD AVEC CARAMBA PRÉSENTENT : BEN MAZUEUn peu plus de 2 ans après la fin du Paradis Tour, Victoire de la Musique du meilleur concert en 2022, Ben Mazué revient avec un tout nouveau spectacle en 2025.Contact pour les réservations PMR / PSH : info@parcdesoiseaux.com

PARC DES OISEAUX RD 1083 01330 Villars Les Dombes 01