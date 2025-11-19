CALOGERO – THEATRE DE LA MER-JEAN VILAR Sete

CALOGERO Début : 2026-07-06 à 21:00. Tarif : – euros.

D2P SPECTACLES EN ACCORD AVEC TS3 – FIMALAC ENTERTAINMENT PRÉSENTE : CALOGEROQuinze ans après, Calogero retrouve les théâtres pour une tournée évènement de plus de 175 dates, débutée depuis le mois de septembre 2025 !Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de « morceaux choisis » issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.

THEATRE DE LA MER-JEAN VILAR Promenade du Marechal Leclerc 34200 Sete 34