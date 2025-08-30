Calogero – Un soir dans les théâtres Les Fuseaux, Saint-Dizier Saint-Dizier

Calogero – Un soir dans les théâtres Samedi 26 septembre 2026, 20h30 Les Fuseaux, Saint-Dizier Haute-Marne

45 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:30:00 – 2026-09-26T23:00:00

Fin : 2026-09-26T20:30:00 – 2026-09-26T23:00:00

Après avoir conquis le cœur de milliers de fans avec ses mélodies envoûtantes et ses textes poignants, Calogero revient sur scène pour une tournée exceptionnelle en acoustique.

Dans une atmosphère intime et chaleureuse, l’artiste interprétera ses tubes incontournables, offrant au public une proximité unique et privilégiée.

Les Fuseaux, Saint-Dizier 11 avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Vert-Bois Haute-Marne Grand Est 03 25 07 31 66 https://les3scenes.saint-dizier.fr https://www.facebook.com/LesFuseaux;https://www.instagram.com/LesFuseaux;https://www.twitter.com/LesFuseaux [{« type »: « link », « value »: « https://les3scenes.saint-dizier.fr/billetterie/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 25 07 31 66 »}] Bâtiment singulier et remarquable mais qui sait rester discret, la salle de spectacle est formée de plusieurs courbes « en fuseaux » qui s’accrochent côté sud sur une même ligne horizontale. Un geste architectural fort et subtil qui joue avec l’ombre, la lumière et les strates arborées.

Dotés d’une grande salle de spectacles (1 100 à 2 200 places / près de 400 m² de plateau de scène) mais aussi d’un espace « musiques actuelles », Les Fuseaux ont pour vocation d’accueillir tous types de spectacles (théâtre, concerts, danse, musique, cirque…) et de soutenir la création artistique sous toutes ses formes.

La salle se découpe en plusieurs espaces. Le hall festif est un lieu de convivialité doté d’un espace bar. La grande salle est à géométrie variable grâce à des gradins rétractables, des rideaux de jauge et une mezzanine fixe. La salle multi-activités accueille des répétitions, des conférences, la présentation de petites formes artistiques, des expositions… Un studio de répétition et un studio d’enregistrement entièrement équipés viennent compléter l’équipement.

A noter : il est possible de louer Les Fuseaux.

Concert acoustique intimiste de Calogero, reprenant ses plus grands tubes dans une ambiance chaleureuse et privilégiée.