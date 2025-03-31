CALOGERO – VERSAILLES PALAIS DES CONGRES Versailles

CALOGERO Début : 2026-11-13 à 20:30. Tarif : – euros.

CALOGERO – LE TOUR DES THÉÂTRESDurée : 2hQuinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée Quinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates. Après avoir sillonné les Zénith et Arena, il revient sur scène dans des lieux plus intimistes pour offrir un résumé de son parcours en concert, avec une sélection de « morceaux choisis » issus de son répertoire et présentés dans des versions inédites.

VERSAILLES PALAIS DES CONGRES 10 RUE DE LA CHANCELLERIE 78000 Versailles 78