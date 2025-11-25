Calogero Rue du Casino Vichy

Calogero

Rue du Casino Opéra de Vichy Vichy Allier

Tarif : 49 – 49 – 79 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-25 20:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-25

Quinze ans après, Calogero retrouvera les théâtres dès septembre 2025 pour une tournée évènement de plus de 150 dates.

Rue du Casino Opéra de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 62 79 00 contact@arachnee-concerts.com

English :

Fifteen years on, Calogero returns to theaters in September 2025 for an event tour of over 150 dates.

German :

Fünfzehn Jahre später wird Calogero ab September 2025 wieder auf die Theaterbühnen zurückkehren und eine Event-Tour mit über 150 Terminen absolvieren.

Italiano :

A quindici anni di distanza, Calogero tornerà nei teatri nel settembre 2025 per un tour di oltre 150 date.

Espanol :

Quince años después, Calogero volverá a los cines en septiembre de 2025 para una gira de más de 150 fechas.

L’événement Calogero Vichy a été mis à jour le 2025-07-03 par Vichy Destinations