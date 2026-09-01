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AGENDA · Clermont-Ferrand

Calor + Regarde voir | On va tout fêter ! Boom’Structur CDCN Clermont-Ferrand

lundi 28 septembre 2026 · Boom’Structur CDCN · Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
mardi 29 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Boom’Structur CDCN
Adresse
190 boulevard Gustave-Flaubert
Ville
63000 Clermont-Ferrand
Département
Puy-de-Dôme
Tarif

Clermont-Ferrand

Calor + Regarde voir | On va tout fêter !

Boom’Structur CDCN 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 20:00:00
fin : 2026-09-29

Date(s) :
2026-09-28

Une soirée double programme :
Regarde Voir – Cie Mû – Franck Beaubois et Patricia Kuypers – 1ères représentations
Calor – Cie Bruta Corp – Ramon Lima
  .

Boom’Structur CDCN 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes   contact@boomstructur.fr

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English :

A double-bill evening:
*Regarde Voir* ? Cie MFB ? Franck Beaubois and Patricia Kuypers ? World premieres
*Calor* ? Cie Bruta Corp ? Ramon Lima

L’événement Calor + Regarde voir | On va tout fêter ! Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-04 par Clermont Auvergne Volcans

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