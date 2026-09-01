Calor + Regarde voir | On va tout fêter ! Boom’Structur CDCN Clermont-Ferrand
lundi 28 septembre 2026 · Boom’Structur CDCN · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Clermont-Ferrand
Calor + Regarde voir | On va tout fêter !
Boom’Structur CDCN 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 20:00:00
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-28
Une soirée double programme :
Regarde Voir – Cie Mû – Franck Beaubois et Patricia Kuypers – 1ères représentations
Calor – Cie Bruta Corp – Ramon Lima
.
Boom’Structur CDCN 190 boulevard Gustave-Flaubert Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@boomstructur.fr
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English :
A double-bill evening:
*Regarde Voir* ? Cie MFB ? Franck Beaubois and Patricia Kuypers ? World premieres
*Calor* ? Cie Bruta Corp ? Ramon Lima
L’événement Calor + Regarde voir | On va tout fêter ! Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-09-04 par Clermont Auvergne Volcans
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