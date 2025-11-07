CalvaDojo#4 Le Cargö Caen

CalvaDojo#4

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Le CalvaDojo, acteur incontournable de la scène rap locale, organise depuis plus de quatre ans des événements dédiés à la culture rap, avec déjà plus d’une cinquantaine de soirées à son actif.

Le CalvaDojo, acteur incontournable de la scène rap locale, organise depuis plus de quatre ans des événements dédiés à la culture rap, avec déjà plus d’une cinquantaine de soirées à son actif. Chaque mois, l’équipe met à l’honneur la musique rap à travers un format bien rodé présentation de morceaux, concerts et open mic.

Pour cette quatrième édition au Cargö, une fois encore dans la grande salle, le CalvaDojo ouvre la soirée avec le très attendu Dojo, inspiré du format Grünt. Huit artistes sélectionnés s’y affrontent dans un freestyle explosif et créatif.

INO CASABLANCA

Quelques mois seulement après TAMARA, Ino Casablanca revient avec un deuxième EP EXTASIA. Ni démonstratif ni artificiel, le franco-marocain construit une musique instinctive, nourrie de rythmiques venues d’ailleurs et de mélodies sans frontières, où résonnent aussi bien les échos caribéens, maghrébins que latins. Repéré parmi les 10 lauréats du Prix Joséphine 2025 et à l’affiche du Grünt Festival, il imprime déjà sa marque dans le paysage francophone, en charmant plus vite qu’il ne peut être défini.

Après avoir marqué les esprits avec son deuxième projet EXTASIA, une première partie de tournée complète en France et deux Cigales à Paris, Ino Casablanca poursuit son tour et se produira dans plus de 17 villes en France. Entre rap, sonorités hybrides et influences venues des quatre coins du monde, l’artiste franco-marocain continue de redessiner les contours de la scène francophone.

SESE

SESE artiste originaire de Caen, SESE fait le lien entre énergie brute et émotion pure. Sur scène il électrise, dans ses textes il se dévoile. Porté par des sonorités trap et new wave il trace un chemin singulier entre force et vulnérabilité.

GLIZBORN

Glizborn est un artiste congolais, à la fois compositeur et interprète. Son univers est hybride, mêlant différentes influences musicales. Sur des sonorités trap, il scande son anthem Tout manger , une expression qui traduit parfaitement l’énergie débordante qu’il déploie lors de ses concerts. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

English : CalvaDojo#4

CalvaDojo, a key player on the local rap scene, has been organizing events dedicated to rap culture for over four years, with more than 50 events to its credit.

German : CalvaDojo#4

Das CalvaDojo, ein unumgänglicher Akteur der lokalen Rap-Szene, organisiert seit über vier Jahren Veranstaltungen, die der Rap-Kultur gewidmet sind, und hat bereits mehr als fünfzig Abende auf seinem Konto.

Italiano :

CalvaDojo, protagonista della scena rap locale, organizza da oltre quattro anni eventi dedicati alla cultura rap, con più di cinquanta serate all’attivo.

Espanol :

CalvaDojo, actor clave de la escena local del rap, lleva más de cuatro años organizando eventos dedicados a la cultura del rap, con más de cincuenta veladas ya en su haber.

L’événement CalvaDojo#4 Caen a été mis à jour le 2025-11-07 par Calvados Attractivité