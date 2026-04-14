Calvados Pierre Huet, Calvados Pierre Huet, Cambremer

Calvados Pierre Huet 1 – 6 juin Calvados Pierre Huet Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-01T10:00:00+02:00 – 2026-06-01T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

La famille Huet, « producteur » depuis 5 générations a acquis une grande notoriété par la commercialisation de son précieux breuvage : le Calvados. Depuis 1921, de nombreuses médailles ont récompensé notre savoir-faire.

Au cours de la visite guidée, découvrez la lente transformation de la pomme et pénétrez ainsi dans un univers où tradition et qualité restent les uniques préoccupations de la famille.

Calvados Pierre Huet 5 avenue des Tilleuls 14340 Cambremer Cambremer 14340 Cambremer Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 31 63 01 09 »}]

Découvrez le domaine des Calvados Pierre Huet à Cambremer !

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