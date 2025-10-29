[Calvados Time] Activité distillation Lieu-dit La Vigannerie Victot-Pontfol

[Calvados Time] Activité distillation Lieu-dit La Vigannerie Victot-Pontfol mercredi 29 octobre 2025.

Lieu-dit La Vigannerie Domaine Familial Dupont Victot-Pontfol Calvados

Début : 2025-10-29 15:00:00

fin : 2025-10-30

2025-10-29 2025-10-30 2025-10-31

Découvrez tous les secrets du calvados, de son élaboration dans la distillerie jusqu’à son vieillissement dans les caves, et réalisez vous-même une distillation de calvados. Après une dégustation de produits du domaine, vous repartirez avec votre propre assemblage de calvados de 35 cl ! Dès 18 ans. Réservation obligatoire.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Lieu-dit La Vigannerie Domaine Familial Dupont Victot-Pontfol 14430 Calvados Normandie +33 2 31 63 24 24 tourisme@calvados-dupont.com

English : [Calvados Time] Activité distillation

Discover all the secrets of calvados, from production in the distillery to ageing in the cellars, and make your own distillation. After a tasting of the estate’s products, you’ll leave with your own 35-cl blend of calvados! From 18 years of age.

German : [Calvados Time] Activité distillation

Entdecken Sie alle Geheimnisse des Calvados, von der Herstellung in der Destillerie bis zur Lagerung in den Kellern, und führen Sie selbst eine Destillation durch. Nach einer Verkostung der Produkte des Weinguts gehen Sie mit Ihrer eigenen 35-cl-Calvados-Mischung nach Hause! Ab 18 Jahren.

Italiano :

Scoprite tutti i segreti del calvados, dalla produzione in distilleria all’invecchiamento in cantina, e realizzate la vostra distillazione. Dopo una degustazione dei prodotti della tenuta, tornerete a casa con la vostra miscela di calvados da 35 cl! A partire dai 18 anni.

Espanol :

Descubra todos los secretos del calvados, desde su elaboración en la destilería hasta su envejecimiento en las bodegas, y realice su propia destilación. Tras una degustación de los productos de la finca, ¡se irá a casa con su propia mezcla de 35 cl de calvados! A partir de 18 años.

