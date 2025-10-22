[Calvados Time] Activité récolte Lieu-dit La Vigannerie Victot-Pontfol

[Calvados Time] Activité récolte

Lieu-dit La Vigannerie Domaine Familial Dupont Victot-Pontfol Calvados

Début : 2025-10-22 15:00:00

2025-10-22 2025-10-23 2025-10-24 2025-10-25

Visitez les vergers, le pressoir, la distillerie et les caves de vieillissement du calvados. Participez à la récolte afin de repartir avec votre propre jus ! La visite se termine par une dégustation des produits du domaine et un goûter pour les enfants. Inscription obligatoire.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Lieu-dit La Vigannerie Domaine Familial Dupont Victot-Pontfol 14430 Calvados Normandie +33 2 31 63 24 24 tourisme@calvados-dupont.com

English : [Calvados Time] Activité récolte

Visit the orchards, the press, the distillery and the calvados ageing cellars. Take part in the harvest and leave with your own juice! The tour ends with a tasting of the estate’s products and a snack for children. Registration required.

German : [Calvados Time] Activité récolte

Besuchen Sie die Obstplantagen, die Kelterei, die Brennerei und die Keller, in denen der Calvados reift. Helfen Sie bei der Ernte mit, damit Sie Ihren eigenen Saft mit nach Hause nehmen können! Der Besuch endet mit einer Verkostung der Produkte des Weinguts und einem Snack für die Kinder. Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Visitate i frutteti, il torchio, la distilleria e le cantine di invecchiamento del calvados. Partecipate alla raccolta e partite con il vostro succo! La visita si conclude con una degustazione dei prodotti della tenuta e una merenda per i bambini. Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Visite los huertos, la prensa, la destilería y las bodegas de envejecimiento del calvados. Participará en la vendimia y se irá con su propio zumo La visita termina con una degustación de los productos de la finca y una merienda para los niños. Inscripción obligatoria.

L’événement [Calvados Time] Activité récolte Victot-Pontfol a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Normandie Pays d’Auge