Victot-Pontfol

[Calvados Time] Les apéritifs musicaux

La Vigannerie Domaine Dupont Victot-Pontfol Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-29 20:30:00

Date(s) :

2026-07-22 2026-07-29

Le Domaine Dupont vous ouvre les portes de son havre de paix au cœur du Pays d’Auge. Les musiciens créent une ambiance conviviale pour accompagner planches et produits cidricoles du domaine. Rien de tel pour mettre en avant les accords des produits du terroir normand avec les cidres Dupont !

Le Domaine Dupont vous ouvre les portes de son havre de paix au cœur du Pays d’Auge. Les musiciens créent une ambiance conviviale pour accompagner planches et produits cidricoles du domaine. Rien de tel pour mettre en avant les accords des produits du terroir normand avec les cidres Dupont !

Réservation obligatoire. .

La Vigannerie Domaine Dupont Victot-Pontfol 14430 Calvados Normandie +33 2 31 63 24 24 tourisme@calvados-dupont.com

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English : [Calvados Time] Les apéritifs musicaux

Domaine Dupont opens the doors to its haven of peace in the heart of the Pays d’Auge. The musicians create a convivial atmosphere to accompany the platters and cider products from the estate. There’s no better way to bring out the best in Normandy produce and Dupont ciders!

L’événement [Calvados Time] Les apéritifs musicaux Victot-Pontfol a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Normandie Pays d’Auge