Calvaire de Louisfert Calvaire de Louisfert Louisfert

Calvaire de Louisfert Calvaire de Louisfert Louisfert samedi 20 septembre 2025.

Calvaire de Louisfert 20 et 21 septembre Calvaire de Louisfert Loire-Atlantique

Entrée libre, contact : 02 40 81 26 72

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T20:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Le « calvaire mégalithique » est un monument religieux, civique et patrimonial, situé à proximité du bourg de Louisfert. Érigé de 1871 à 1892, il est l’oeuvre de l’Abbé Jacques Cotteux.

Béni dès 1872, ce calvaire est enrichi progressivement de nombreuses statues, puis d’un chemin de croix en 1892.

Calvaire de Louisfert rue Abbé Cotteux, 44110 Louisfert Louisfert 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Le calvaire est un monument religieux, civique et patrimonial, situé à proximité du bourg de Louisfert. Érigé de 1871 à 1892, il est l’oeuvre de l’Abbé Jacques Cotteux.

calvaire de Louisfert