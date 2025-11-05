Calvez-Bobinet Découverte complète à vélo dans les vignes Saumur

Calvez-Bobinet Découverte complète à vélo dans les vignes

315 route de Montsoreau Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 85 – 85 – 105 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-01

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-01-01

visite de nos vignes à vélo et de la cave troglodyte, avec dégustation de vins.

Vivez l’expérience complète !

Une balade à vélo en toute autonomie vous permettra de découvrir nos paysages en mosaïque, composés de différents terroirs et magnifiés par la présence unique de la Loire. Un panier pique-nique, garni de produits frais et locaux, est inclus dans la formule.

Ensuite, profitez de la fraîcheur silencieuse et de l’ombre apaisante de nos caves troglodytiques, où nos vins mûrissent en paix, bercés par des siècles d’histoire.

Enfin, rejoignez-nous pour une dégustation complète de nos vins natures ! Ici, on retire le côté snob pour ne garder que le plaisir et la découverte.

PRECISIONS HORAIRES

Du 01/04 au 31/10/2025 tous les jours de 10h à 16h.

sauf les Lundi de Pâques, Jeudi de l’Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet et 15 août.

Les visites sont possibles du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et du 14h à 16h sur réservation. Pour les visites de weekend, merci de nous contacter au 02 41 67 62 50 ou contact@calvez-bobinet.fr.

Du 01/01 au 31/12/2026 du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h.

sauf les 1er janvier, Lundi de Pâques, Jeudi de l’Ascension, Lundi de Pentecôte, 1er mai, 8 mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Les visites sont possibles du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et du 14h à 16h sur réservation. Pour les visites de weekend, merci de nous contacter au 02 41 67 62 50 ou contact@calvez-bobinet.fr. .

+33 2 41 67 62 50 contact@calvez-bobinet.fr

English :

bike tour of our vineyards and troglodyte cellar, with wine tasting.

German :

fahrradtour durch unsere Weinberge und den Höhlenweinkeller mit Weinprobe.

Italiano :

visita ai nostri vigneti in bicicletta e alla cantina troglodita, con degustazione di vini.

Espanol :

visite nuestros viñedos en bicicleta y la bodega troglodita, con degustación de vinos.

