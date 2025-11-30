CALVIA’THON 2025

Calviac-en-Périgord Dordogne

Calvia’Thon 2025 Une journée conviviale et solidaire à Calviac-en-Périgord

Le village de Calviac-en-Périgord vous accueille le dimanche 30 novembre pour une journée festive organisée dans le cadre du Téléthon. Au programme un repas périgourdin servi à la salle des fêtes à l’heure du déjeuner, suivi d’un après-midi animé par un thé dansant. Ces deux temps forts seront accompagnés par l’animateur Mick Fontaine.

Dès 14 h, la place du village prendra vie avec plusieurs activités ouvertes à tous, selon les conditions météo. Vous pourrez profiter de promenades en calèche au cœur du village ainsi que d’un service de lavage de voitures assuré par les jeunes sapeurs-pompiers.

La journée se clôturera par le tirage de la tombola à 16 h 30. .

Calviac-en-Périgord 24370 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 29 70 60 telethoncalviac@gmail.com

