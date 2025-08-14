Calza Trio Ensoleillé en concert lors du Jeudi Gourmand place des Cornières Lauzerte

Calza Trio Ensoleillé en concert lors du Jeudi Gourmand place des Cornières Lauzerte jeudi 14 août 2025.

Calza Trio Ensoleillé en concert lors du Jeudi Gourmand

place des Cornières Place des Cornières Lauzerte Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-14 19:30:00

fin : 2025-08-14 23:00:00

Date(s) :

2025-08-14

Le groupe Calza Trio ensoleillé animera en musique la Place des Cornières à l’occasion du jeudi gourmand.

.

place des Cornières Place des Cornières Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 66 54 animations@lauzerte.fr

English :

The sun-drenched Calza Trio band will bring the Place des Cornières to life with music on Gourmet Thursday.

German :

Die Gruppe Calza Trio ensoleillé wird den Place des Cornières anlässlich des Gourmet-Donnerstags musikalisch beleben.

Italiano :

Il solare Calza Trio porterà la musica in Place des Cornières il giovedì gastronomico.

Espanol :

El soleado Trío Calza llevará la música a la Place des Cornières el Jueves Gastronómico.

L’événement Calza Trio Ensoleillé en concert lors du Jeudi Gourmand Lauzerte a été mis à jour le 2025-01-29 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy