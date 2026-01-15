Camagri Salon du cheval Camargue RD 570 Saintes-Maries-de-la-Mer

Camagri Salon du cheval Camargue

Du vendredi 13 au dimanche 15 février 2026. RD 570 Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-13

CAMAGRI 25ème Edition du Salon du Cheval Camargue, retrouvez plus de 40 exposants, ainsi que des points restauration.

Programme sous réserve

Vendredi 17

9 h Epreuve de qualification loisirs.

14h30 Epreuve de qualification loisirs.

14h30 Concours de Tri de Bétail Trophée Crin Blanc 1ère Manche (1ère partie).

15h Présentation des chevaux à la vente (Carrière Sud).

Samedi 18

10h00 Concours d’Utilisation Société Française des Equidés de Travail Cheval d’Extérieur Monté (équivalent du Parcours de Pays).

10h30 Concours de ferrade (au Mas du Ménage), suivi de la remise des prix (au Mas de la Cure).

12h Inauguration.

14h Démonstration d’Attelage (Carrière Sud).

14h30 Concours d’utilisation, Société Française des Equidés de Travail Maniabilité

(Carrière Nord).

15h Concours de tri de bétail Trophée Crin Blanc 1ère Manche (2ème partie).

17h30 Remise des prix du concours d’utilisation.

Dimanche 19

9h30 Concours d’Utilisation Société Française des Equidés de Travail Maniabilité

(Carrière Nord).

10h Concours d’Utilisation Société Française des Equidés de Travail Cheval d’extérieur monté (équivalent du parcours de pays).

10h30 Concours de Tri de Bétail Trophée Crin Blanc Finale (1ère manche).

De 12 à 14h Concours de saut d’Obstacles CAMA’JUMP (Carrière Sud).

14h Concours d’Utilisation Société Française des Equidés deTravail Maniabilité (Carrière Nord).

14h Concours d’Utilisation Société Française des Equidés deTravail Cheval d’Extérieur Monté (équivalent du Parcours de Pays).

14 h 30 Concours de Tri de Bétail Trophée Crin Blanc Finale (2ème manche).

17 h 30 Remise des prix des concours. .

RD 570 Mas de la Cure Saintes-Maries-de-la-Mer 13460 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 97 19 25

English :

CAMAGRI 25th edition of the Salon du Cheval Camargue, with over 40 exhibitors and food and beverage outlets.

