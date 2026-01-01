Camaïeu… Quand la couleur est reine !

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 14:30:00

fin : 2026-01-31 17:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Atelier créatif pour adultes

Une jolie manière de débuter l’année en apprenant la maîtrise de votre couleur préférée.

Nous verrons comment la désaturer, la dégrader, la décliner, comment jouer avec le monochrome et faire exploser la teinte.

Pour voir la vie en rose ou en bleu…

Atelier créatif pour adultes

Une jolie manière de débuter l’année en apprenant la maîtrise de votre couleur préférée.

Nous verrons comment la désaturer, la dégrader, la décliner, comment jouer avec le monochrome et faire exploser la teinte.

Pour voir la vie en rose ou en bleu…

Un défi à relever et des résultats hauts en couleur à n’en pas douter.

Dès 16 ans. .

1 Rue du 8 Mai Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 32 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative workshop for adults

A great way to start the year by learning to master your favorite color.

We’ll look at how to desaturate, gradate and vary colors, how to play with monochrome and make the hue explode .

To see life in pink or blue?

L’événement Camaïeu… Quand la couleur est reine ! Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2025-12-30 par ADT 37