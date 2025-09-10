Camaires #2 présente Barbajòl au centre social Reissa à Assier Assier
Camaires #2 présente Barbajòl au centre social Reissa à Assier
Tarif : – – EUR
Participation libre
Début : 2025-09-10 20:30:00
fin : 2025-09-10
2025-09-10
Camaires #2 présente Barbajòl, répétition publique et des surprises !
Le barbajòl, la barbe de Jupiter, ou joubarbe, fleurit à douze pétales. C’est aussi un des noms occitans de l’hirondelle. C’est surtout celui de la proposition du collectif Caminaires #2, douze musiciens.nes issues de la formation du même nom, portée par la coopérative d’artistes Sirventés. .
yourte Reissa Assier 46320 Lot Occitanie association@reissa.fr
English :
Camaires #2 presents Barbajòl, open rehearsal and surprises!
The barbajòl, or Jupiter’s beard, blooms with twelve petals
German :
Camaires #2 präsentiert Barbajòl, öffentliche Probe und Überraschungen!
Barbajòl, der Jupiterbart oder Hauswurz, blüht mit zwölf Blütenblättern
Italiano :
Camaires #2 presenta Barbajòl, prove aperte e sorprese!
Il barbajòl, o barba di Giove, fiorisce con dodici petali
Espanol :
Camaires #2 presenta Barbajòl, ¡ensayo abierto y sorpresas!
El barbajòl, o barba de Júpiter, florece con doce pétalos
