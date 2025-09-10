Camaires #2 présente Barbajòl au centre social Reissa à Assier Assier

Camaires #2 présente Barbajòl au centre social Reissa à Assier

Début : 2025-09-10 20:30:00

fin : 2025-09-10

2025-09-10

Camaires #2 présente Barbajòl, répétition publique et des surprises !

Le barbajòl, la barbe de Jupiter, ou joubarbe, fleurit à douze pétales

Le barbajòl, la barbe de Jupiter, ou joubarbe, fleurit à douze pétales. C’est aussi un des noms occitans de l’hirondelle. C’est surtout celui de la proposition du collectif Caminaires #2, douze musiciens.nes issues de la formation du même nom, portée par la coopérative d’artistes Sirventés. .

yourte Reissa Assier 46320 Lot Occitanie association@reissa.fr

English :

Camaires #2 presents Barbajòl, open rehearsal and surprises!

The barbajòl, or Jupiter’s beard, blooms with twelve petals

German :

Camaires #2 präsentiert Barbajòl, öffentliche Probe und Überraschungen!

Barbajòl, der Jupiterbart oder Hauswurz, blüht mit zwölf Blütenblättern

Italiano :

Camaires #2 presenta Barbajòl, prove aperte e sorprese!

Il barbajòl, o barba di Giove, fiorisce con dodici petali

Espanol :

Camaires #2 presenta Barbajòl, ¡ensayo abierto y sorpresas!

El barbajòl, o barba de Júpiter, florece con doce pétalos

