CAMARADES Fécamp mardi 13 janvier 2026.

54 rue Jules Ferry Fécamp Seine-Maritime

Début : 2026-01-13 20:30:00

fin : 2026-01-13 22:00:00

2026-01-13

Théâtre

dès 15 ans durée 1h20

Dans un décor en noir et blanc, l’histoire de Colette nous est racontée par les membres de sa famille, ses amis, ses rencontres amoureuses. Colette se construit et grandit à Saint-Nazaire. Étudiante, elle poursuit sa route à Nantes. Plus tard, elle vit une parenthèse états-unienne à San Francisco. C’est le temps des amis et des premières expériences, politiques et amoureuses, des premières manifestations, Mai 68 agissant comme un déclic. Sur le plateau, un tableau noir, un mégaphone et des craies blanches.

…bien écrit, d’une extrême finesse et d’un humour décapant mais non dénué d’émotion, ils questionnent autant les générations précédentes que la leur, à la recherche de sa propre histoire. Un véritable travail collectif pour inventer un théâtre bricolé, ingénieux, jouissif…

Mireille Davidovici Théâtre du Blog

DISTRIBUTION

Mise en scène et interprétation Benjamin Ducasse, Valentin Pasgrimaud, Hugo Vercelletto et Arno Wögerbauer

Compagnie Les Maladroits

PRODUCTION

Production Compagnie Les Maladroits

Coproduction Théâtre de Lorient, Centre dramatique national de Bretagne / Le Tangram, Scène nationale d’Évreux-Louviers / Le Sablier, Centre national de la marionnette à Ifs / L’Hectare,

Scène conventionnée de Vendôme / Le Grand R, Scène nationale de La Roche-sur-Yon / TRIO…S à Inzinzac-Lochrist / Théâtre Jean Arp, Scène conventionnée de Clamart. .

54 rue Jules Ferry Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 29 22 81

