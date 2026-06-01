Camarsac

Camarsac en fête

Le Bourg Camarsac Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 23:30:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

Le club de Camarsac organise un week-end festif pour démarre l’été en beauté Dès le vendredi soir, venez profiter du spectacle des périscolaires, suivi de la projection du match France-Norvège dans le cadre de la Coupe du monde de football à 21 h. Des food trucks seront sur place pour vous restaurer. Le samedi sera placé sous le signe du sport également avec une course d’orientation dès 10 h et une démonstration de danse dans l’après-midi. Le soir, un repas italien (sur réservation en ligne) vous sera proposé, pour profiter du concert de Malavita. La retransmission du Top 14 et le feu d’artifice à 23 h clôtureront la soirée. Le dimanche, ce sera footing (ou randonnée) à 9 h 30 puis le verre de l’amitié et une auberge espagnole. Tout le week-end, des forains seront aussi présents. .

Le Bourg Camarsac 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 48 00 40 camarsacteurs.asso@gmail.com

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English : Camarsac en fête

L’événement Camarsac en fête Camarsac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT de l’Entre-deux-Mers