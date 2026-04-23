Camberock 2026 Marché et concert Sainte-Foy-de-Longas
Camberock 2026 Marché et concert Sainte-Foy-de-Longas samedi 13 juin 2026.
Sainte-Foy-de-Longas
Camberock 2026 Marché et concert
Sainte-Foy-de-Longas Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 12:00:00
fin : 2026-06-13 23:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Camberock 2026 vous donne rendez-vous le samedi 13 juin à Sainte-Foy-de-Longas pour une journée festive et conviviale au cœur du Périgord !
Dès 12h, profitez d’un marché gourmand et artisanal mettant à l’honneur les saveurs locales et le savoir-faire des producteurs et créateurs de la région. Une belle occasion de flâner, déguster et découvrir des produits authentiques dans une ambiance chaleureuse.
À partir de 18h, place à la musique avec des concerts live qui feront vibrer le village ! Retrouvez sur scène le groupe Feel of Sofy suivi de Rock XL 24 pour une soirée rythmée entre énergie pop-rock et ambiance festive.
Sur place, bar et restauration vous permettront de prolonger pleinement l’expérience.
Entrée 5 €
Un événement à ne pas manquer pour partager un moment de détente, de musique et de convivialité entre amis ou en famille ! .
Sainte-Foy-de-Longas 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 07 20 71
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English : Camberock 2026 Marché et concert
L’événement Camberock 2026 Marché et concert Sainte-Foy-de-Longas a été mis à jour le 2026-04-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides