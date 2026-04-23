Sainte-Foy-de-Longas

Camberock 2026 Marché et concert

Sainte-Foy-de-Longas Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 12:00:00

fin : 2026-06-13 23:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Camberock 2026 vous donne rendez-vous le samedi 13 juin à Sainte-Foy-de-Longas pour une journée festive et conviviale au cœur du Périgord !

Dès 12h, profitez d’un marché gourmand et artisanal mettant à l’honneur les saveurs locales et le savoir-faire des producteurs et créateurs de la région. Une belle occasion de flâner, déguster et découvrir des produits authentiques dans une ambiance chaleureuse.

À partir de 18h, place à la musique avec des concerts live qui feront vibrer le village ! Retrouvez sur scène le groupe Feel of Sofy suivi de Rock XL 24 pour une soirée rythmée entre énergie pop-rock et ambiance festive.

Sur place, bar et restauration vous permettront de prolonger pleinement l’expérience.

Entrée 5 €

Un événement à ne pas manquer pour partager un moment de détente, de musique et de convivialité entre amis ou en famille ! .

Sainte-Foy-de-Longas 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 07 20 71

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English : Camberock 2026 Marché et concert

L’événement Camberock 2026 Marché et concert Sainte-Foy-de-Longas a été mis à jour le 2026-04-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides