Camblanes et Meynac fait son Téléthon Salle polyvalente Camblanes-et-Meynac

Camblanes et Meynac fait son Téléthon

Salle polyvalente Avenue Guy Trupin Camblanes-et-Meynac Gironde

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Rendez-vous à la salle polyvalente pour faire du Tir à l’arc, des jeux surdimensionnés, participer à la tombola, admirez les créations d’Emilie Fleury, les créations 3D de Thomas Borie, gagner un caddie Garni ou sortir victorieux de notre tournoi de pétanque. Un journée remplies d’animation diverses et variées pour les petits et grands toute la journée. .

