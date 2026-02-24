Cambodge en Lumière 1ère Edition BFM Centre-Ville Limoges

Cambodge en Lumière 1ère Edition

BFM Centre-Ville 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Gratuit

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

2026-04-11

Profitez de cette journée pour découvrir la culture khmère ! Au programme, repas, rencontre, projection, goûter et danse traditionnelle.

11h30 Repas aux Saveurs Khmers, venez déguster un repas qui vous fera voyager au Cambodge (avec les Dégourdis)

13h-13h30 Présentation du festival et de l’association Pour un Sourire d’Enfant rencontre avec Roshane Saidnattar.

13h30-15h Projection, l’Important c’est de rester vivant (2009). Après avoir survécu aux camps khmer rouge Khieu Samphân. Face au déni du bourreau, la réalisatrice et a mère retournent au Cambodge et trouvent la force de libérer leur parole

15h-15h40 Goûter les douceurs du Cambodge

15h40-17h15 Projection, Les Pépites (2016). Bouleversés par la vision d’enfants survivant dans la décharge de Phnom-Penh, Christian et Marie-France décident d’agir

17h15-18h Danse folklorique khmère

Sur réservation.

