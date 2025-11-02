Cambou Trail spécial Téléthon

Camboulazet Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez courir pour le téléthon !

Au programme 2 circuits de 21 et 10 km, à vous de choisir !

Les Confluents 21 km 800 D+ Départ 13h30

C’est une véritable balade estampillée Ségala qui s’offre aux participant·es avec un parcours vallonné. Il est accessible à tous les sportifs réguliers. Les traileurs prennent le chemin du ruisseau le Malrieu pour enchaîner par une montée vers Noyès. Arrivés au sommet, un petit passage par les Fon Basses les emmènera dans une descente sur le confluent du Malrieu et de la Nauze pour repartir sur une montée vers le Pouget. S’en suivra une grande descente qui les accompagnera sur la Nauze et le Viaur pour remonter sur Pruns. Il rejoindrons l’arrivée via Le Pouget sur des chemins en fond plat montant.

Ravitaillement au kilomètre 11,5 km

Le Pentezac 10 km 200 D+ Départ 14h

Il se veut accessible aux sportifs occasionnels ou réguliers. 95 % des chemins sont carrossables, cela permet à ceux qui le désirent de se lancer dans l’aventure trail sans pression et avec un maximum de plaisir. Pas de ravitaillement

Départ depuis la salle des fêtes Inscription obligatoire sur le site web. .

Camboulazet 12160 Aveyron Occitanie +33 6 77 09 98 73 centvallees@camboutrail.fr

English :

Come and run for the telethon!

German :

Kommen Sie und laufen Sie für den Telethon!

Italiano :

Vieni a correre per il Telethon!

Espanol :

¡Ven y corre por el telemaratón!

