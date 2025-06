Camboulas en Fête – Pont-de-Salars 28 juin 2025 07:00

Aveyron

Camboulas en Fête
Pont-de-Salars
Aveyron

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-28

2025-06-28

19h Dans le village de Camboulas (place à côté du petit pont). Apéro concert avec le groupe TRIUM et FfQmob12. Restauration rapide Mascadis au feu de bois. Infos Comité des Fêtes au 06 79 30 67 70 ou sur la page Facebook.

CAMBOULAS

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie +33 6 79 30 67 70

English :

7pm In the village of Camboulas (square next to the little bridge). Aperitif concert with the group TRIUM and FfQmob12. Wood-fired Mascadis fast-food. Information Comité des Fêtes on 06 79 30 67 70 or on Facebook page.

German :

19 Uhr Im Dorf Camboulas (Platz neben der kleinen Brücke). Apero-Konzert mit der Gruppe TRIUM und FfQmob12. Schnellrestauration Mascadis vom Holzfeuer. Infos Comité des Fêtes unter 06 79 30 67 70 oder auf der Facebook-Seite.

Italiano :

19:00 Nel villaggio di Camboulas (piazza accanto al ponticello). Concerto aperitivo con il gruppo TRIUM e FfQmob12. Fast food Mascadis cotto a legna. Informazioni Comité des Fêtes allo 06 79 30 67 70 o sulla pagina Facebook.

Espanol :

19.00 h En el pueblo de Camboulas (plaza junto al puentecito). Concierto de aperitivo con el grupo TRIUM y FfQmob12. Comida rápida Mascadis a la leña. Información Comité des Fêtes en el 06 79 30 67 70 o en la página de Facebook.

