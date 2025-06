Camboulas en Fête – Pont-de-Salars 29 juin 2025 07:00

Aveyron

Camboulas en Fête CAMBOULAS Pont-de-Salars Aveyron

Début : Dimanche 2025-06-29

fin : 2025-06-29

2025-06-29

8h à 14h Salle des Fêtes de Camboulas. Repas Champêtre (Assiette de Charcuterie, Coustellous ou Truite au lard ou Steak au lard, Fromages, Tarte aux Pommes) de 16€ à 22€. Infos Comité des Fêtes de Camboulas au 06 79 30 67 70 ou page Facebook.

CAMBOULAS

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie

English :

8am to 2pm Salle des Fêtes de Camboulas. Country-style meal (Assiette de Charcuterie, Coustellous or Trout with bacon or Steak with bacon, Cheeses, Apple tart) from 16? to 22?. Information Comité des Fêtes de Camboulas on 06 79 30 67 70 or Facebook page.

German :

8:00 bis 14:00 Uhr Festsaal von Camboulas. Ländliches Essen (Wurstteller, Coustellous oder Forelle mit Speck oder Steak mit Speck, Käse, Apfelkuchen) von 16? bis 22? Infos zum Comité des Fêtes de Camboulas unter 06 79 30 67 70 oder auf Facebook.

Italiano :

dalle 8.00 alle 14.00 Sala delle Feste di Camboulas. Pasto rustico (salumi, coustellous o trota con pancetta o bistecca con pancetta, formaggi, torta di mele) dalle 16 alle 22? Informazioni sul Comitato delle Feste di Camboulas al numero 06 79 30 67 70 o sulla pagina Facebook.

Espanol :

de 8h a 14h Salle des Fêtes de Camboulas. Comida campestre (Charcutería, Coustellous o Trucha con tocino o Bistec con tocino, Quesos, Tarta de manzana) de 16? a 22? Información Comité des Fêtes de Camboulas en el 06 79 30 67 70 o página Facebook.

