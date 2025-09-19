Cambrai illustré. Mieux connaître sa ville. Hier et aujourd’hui Centre d’animation Éclipse Cambrai

Cambrai illustré. Mieux connaître sa ville. Hier et aujourd’hui Centre d’animation Éclipse Cambrai vendredi 19 septembre 2025.

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T19:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

Vernissage vendredi à 18h

Exposition : Cambrai illustré. Mieux connaître sa ville. Hier et aujourd’hui.

Saviez-vous qu’autrefois les jacquemarts ne s’appelaient pas Martin et Martine mais qu’on les nommait les deux Martins ? Que Cambrai est un véritable gruyère ? De quand date le plus vieux document conservé à Cambrai ? Que l’établissement « la Goutte de Lait » offrait du lait et des cours aux mères les plus démunies ? Qu’une ancienne cathédrale occupait la place Fénelon ? Et bien d’autres !

À travers une exposition éphémère proposée par le Service Enfance et Jeunesse de Cambrai, venez (re)découvrir la ville sous un nouveau regard dans les locaux d’Éclipse. De l’anecdote à l’insolite, en passant par des lieux qui ne sont plus accessibles, c’est l’occasion de voir la ville sous de nouveaux regards.

Centre d’animation Éclipse 47 avenue de dunkerque Cambrai 59400 Nord Hauts-de-France 03 27 81 20 22 https://www.sejc.fr/

Journées européennes du patrimoine 2025

Yannick Prangère