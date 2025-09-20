Cambrai Tank 1917 | Centre d’interprétation de la Bataille de Cambrai Cambrai Tank 1917 Flesquières

Cambrai Tank 1917 | Centre d’interprétation de la Bataille de Cambrai Cambrai Tank 1917 Flesquières samedi 20 septembre 2025.

Cambrai Tank 1917 | Centre d’interprétation de la Bataille de Cambrai 20 et 21 septembre Cambrai Tank 1917 Nord

Gratuit. Visite libre. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Cambrai Tank 1917

Centre d’interprétation de la Bataille de Cambrai (20 novembre – 7 décembre 1917)

(Re)découvrez la Bataille de Cambrai et le tank Deborah D 51, vestige exceptionnel de l’offensive britannique sur la ligne Hindenburg en novembre 1917, classé Monument Historique.

Ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30 (horaires exceptionnels).

Entrée gratuite. Visite libre et activités :

Exposition « L’Art déco en Cambrésis : Les églises de Pierre Leprince-Ringuet »

Au lendemain de la Grande Guerre, l’Art déco s’invite dans les projets de reconstruction jusque dans l’architecture religieuse. Dans le Cambrésis, au cœur des villages meurtris, les églises sont à rebâtir. Pierre Leprince-Ringuet, figure marquante de la reconstruction du territoire, en conçoit cinq à Flesquières, Villers-Plouich, La Vacquerie, Abancourt et Masnières, chacune ayant son caractère propre. À travers l’architecture, le décor, les vitraux ou le mobilier liturgique, ces édifices conjuguent de façon étonnante et novatrice tradition et modernité, régionalisme et Art déco. Cette exposition vous convie à découvrir ce patrimoine singulier.

Samedi et dimanche de 9h30 à 12h et de 14h à 17h30

Visites à la carte du Cambrai Tank 1917

Vous vous demandez comment un tank anglais de la Première Guerre mondiale a été retrouvé sous terre dans un village du Cambrésis ? Saviez-vous que les tanks ont été utilisés massivement pour la première fois lors de la bataille de Cambrai en 1917 ? L’association du tank de Flesquières vous accompagne et répond à toutes vos questions sur le tank Deborah D51 et la Grande Guerre dans le Cambrésis.

Samedi et dimanche de 14h à 17h30. Gratuit. Sans réservation.

Visite guidée de l’église Saint-Géry de Flesquières

Après une visite de l’exposition temporaire « L’Art déco en Cambrésis : Les églises de Pierre Leprince-Ringuet », partez à la découverte de l’église Saint-Géry de Flesquières. Laissez-vous guider au cœur de cet édifice unique et remarquable par son architecture, ses vitraux, ses décors ou encore sa fresque réalisée par Émile Flamant.

Dimanche à 16h. Durée : 1h30. Départ au Cambrai Tank 1917. Gratuit. Inscription indispensable au 03 27 78 36 15.

Course d’orientation « La Trace des tanks »

En famille ou en équipe, soyez les plus rapides à terminer le parcours. Votre objectif : trouver tous les fragments de rubans de guidage de tanks cachés pour l’occasion. Au fil de vos recherches au cœur du champ de bataille, vous en apprendrez davantage sur les évènements de 1917.

Samedi et dimanche à 15h. Durée : 1h30 environ. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées, un crayon. Gratuit. Places limitées, inscription indispensable au 03 27 78 36 15.

À vos chars, prêts ? Partez !

Défiez vos adversaires au jeu de Mille Bornes® version « Bataille de Cambrai » ou au jeu des 7 tanks. À travers ces célèbres jeux de société remaniés, découvrez les chars de la Première Guerre mondiale tout en vous amusant ! Qui gagnera la partie ?

Samedi et dimanche de 14h à 17h30. En autonomie. Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Cambrai Tank 1917, Centre d’interprétation de la Bataille de Cambrai, Rue du Calvaire, 59267 Flesquières

ℹ️ Infos pratiques : https://www.agglo-cambrai.fr/nos-structures/centre-dinterpretation-cambrai-tank-1917

Cambrai Tank 1917 Rue du Calvaire – 59267 Flesquières Flesquières 59267 Nord Hauts-de-France 03 27 78 36 15 http://www.agglo-cambrai.fr https://www.facebook.com/cambraitank1917/;https://www.instagram.com/cambraitank1917 [{« link »: « https://www.agglo-cambrai.fr/nos-structures/centre-dinterpretation-cambrai-tank-1917 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Cambrai Tank 1917