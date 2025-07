CAME X LES BEATES Route de Caireval Lambesc

Dimanche 13 juillet 2025 de 18h30 à 0h. Route de Caireval Domaine des Béates Lambesc Bouches-du-Rhône

Le 13 juillet aux Béates à Lambesc un chef et une sommelière venus de Londres s’associent à une marque de mode londonienne pour un banquet en musique dans une ambiance festive !

Le dimanche 13 juillet, rendez-vous au Domaine des Béates à Lambesc (18h30–minuit), pour une soirée d’été au cœur des vignes, rythmée par un groupe de musique, des longues tablées entre ami·es, du bon vin et une cuisine généreuse le tout dans une ambiance simple, joyeuse et solaire.



Josh Dallaway (chef) et Sinéad Murdoch (sommelière), deux amis venus tout droit de Londres et fondateurs de @tasca, imagineront un banquet entre plancha et buffet froid, accompagné des cuvées du domaine.



Côté style, on accueille la marque londonienne Pikol clothing, qui détourne nappes brodées et textiles du quotidien pour créer des vêtements upcyclés uniques, durables, aux inspirations urbaines. Leurs pièces seront présentées et disponibles à la vente tout au long de la soirée.



Entrée sur réservation via le lien internet

Le billet donne accès au buffet illimité et un soft à volonté

39€ / personne

29€ pour les -26 ans (sur justificatif) .

Route de Caireval Domaine des Béates Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 45 61 11 51 contact@agencecame.fr

English :

July 13 at Les Béates in Lambesc: a chef and sommelier from London join forces with a London fashion label for a musical banquet in a festive atmosphere!

German :

Am 13. Juli in Les Béates in Lambesc: Ein Koch und eine Sommelière aus London schließen sich mit einer Londoner Modemarke zusammen, um ein Bankett mit Musik und festlicher Atmosphäre zu veranstalten!

Italiano :

13 luglio presso Les Béates a Lambesc: uno chef e un sommelier londinesi si uniscono a un marchio di moda londinese per un banchetto musicale in un’atmosfera di festa!

Espanol :

13 de julio en Les Béates de Lambesc: un chef y un sumiller londinenses se unen a una marca de moda londinense para ofrecer un banquete musical en un ambiente festivo

