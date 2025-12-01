Camembert fait son Marché de Noël Camembert

Camembert fait son Marché de Noël

Le Bourg Camembert Orne

Début : 2025-12-19 17:00:00

fin : 2025-12-19 19:00:00

2025-12-19

Marché de Noël de producteurs et artisans

Jus de pomme chaud aux épices, produits gourmands, crêpes, animations, etc. Et camembert bien sûr !

> Collecte de fonds au profit des œuvres du Rotary Club de Camembert .

Le Bourg Camembert 61120 Orne Normandie +33 7 83 71 19 97 guillaume@la-malherbiere.fr

