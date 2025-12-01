Camembert fait son Marché de Noël Camembert
Camembert fait son Marché de Noël Camembert vendredi 19 décembre 2025.
Camembert fait son Marché de Noël
Le Bourg Camembert Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19 17:00:00
fin : 2025-12-19 19:00:00
Date(s) :
2025-12-19
Marché de Noël de producteurs et artisans
Jus de pomme chaud aux épices, produits gourmands, crêpes, animations, etc. Et camembert bien sûr !
> Collecte de fonds au profit des œuvres du Rotary Club de Camembert .
Le Bourg Camembert 61120 Orne Normandie +33 7 83 71 19 97 guillaume@la-malherbiere.fr
English : Camembert fait son Marché de Noël
L’événement Camembert fait son Marché de Noël Camembert a été mis à jour le 2025-12-02 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault