Caméra-café – DLV, En ligne,

Caméra-café – DLV Vendredi 13 mars, 10h15 En ligne

sur inscription

Début : 2026-03-13T10:15:00+01:00 – 2026-03-13T11:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T10:15:00+01:00 – 2026-03-13T11:00:00+01:00

Tu es nouveau chez DLV ? On a le plaisir de te convier au prochain Caméra-café.

Kesako ?

Un rendez-vous de 45 minutes en visio, animé par un membre de l’équipe DLV pour découvrir les prochains événements, t’approprier ton Espace Membre et surtout rencontrer d’autres adhérents ! Tout ceci autour d’un café.

En bref, c’est le premier moment convivial à ne surtout pas manquer pour faire partie de l’aventure :)

