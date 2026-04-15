Caméra-café – DLV, En ligne,

Caméra-café – DLV Vendredi 17 avril, 10h15 En ligne

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T10:15:00+02:00 – 2026-04-17T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T10:15:00+02:00 – 2026-04-17T11:00:00+02:00

Tu es nouveau chez DLV ? On a le plaisir de te convier au prochain Caméra-café.

Kesako ?

Un rendez-vous de 45 minutes en visio, animé par un membre de l’équipe DLV pour découvrir les prochains événements, t’approprier ton Espace Membre et surtout rencontrer d’autres adhérents ! Tout ceci autour d’un café.

En bref, c’est le premier moment convivial à ne surtout pas manquer pour faire partie de l’aventure :)

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