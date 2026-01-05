Cameras Rebelles 10ème édition – Le Repli – Doc de Joseph Paris, 2023, 93mn Ciné-TNB Rennes Mercredi 7 janvier, 20h00 Tarif unique : 6,50€, Sortir : 4€

Le repli identitaire de la France depuis 1980, à travers archives, discours politiques et médiatiques. Débat avec J. Paris.

Né d’un dialogue entre le militant des droits humains Yasser Louati et le cinéaste Joseph Paris, ce documentaire met en lumière, de 1980 à nos jours, le repli identitaire de la France : montée du racisme, islamophobie, restrictions des libertés publiques et accélération du glissement sécuritaire post-attentats 2015. Le repli décortique les discours politiques et médiatiques en confrontant l’actualité aux archives et nous rappelle que « Lorsque les droits d’un groupe sont déniés, les droits de tous sont menacés ».

**Intervenant.es** : Joseph Paris, réalisateur dont le travail se déploie entre deux territoires : des films documentaires et un cinéma expérimental qui investit les musées et le spectacle vivant.

En présence de Aïssatou Rieumailhol administratrice d’Amnesty International France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-07T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-07T22:30:00.000+01:00

http://cameras-rebelles.fr

Ciné-TNB Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



