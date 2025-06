Camfrout Festibal 2025 Hôpital-Camfrout 5 juillet 2025 14:00

Finistère

Camfrout Festibal 2025 Place Charles de Gaulle Hôpital-Camfrout Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-07-06 03:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Une journée festive et ludique dans un esprit rétro.

Il y a forcément une activité pour vous !

La cyclo/mob rétro :

Une après midi champêtre, gourmande et hilarante sur votre bicyclette ou votre mob’. Filez à votre allure sur les petites routes de campagne et profitez des saveurs de notre terroir pour vous restaurer et vous hydrater sur les ravitos.

Le village expo

Vous pourrez aussi profiter de notre village d’exposants pour compléter votre look. Artisans, commerçants, artistes et producteurs vous permettront de chiner selon vos envies.

Le rallye vélo vintage :

Prenez le départ en famille ou entre amis. Résolvez les énigmes, relevez les défis, gagnez les jeux.

Une après midi hilarante garantie !

La gravel beach ride :

Les plages de la Mer du Nord , ça vous fait rêver moyen. La Manche, c’est bien mais bon.

Pas de soucis, le Camfrout VTT Nature vous a concocté un petit voyage vers le plages du Sud la Gravel Beach Ride by CVN, ça sent bon les Good Vibrations , mettez les Beach Boys à fond !!

Le 5 juillet 2025, dans le cadre du Camfrout Festibal, mettez cap au Sud pour 90 ou 140 km à la découverte des plus beaux paysages de la Presqu’ile de Crozon. N’oubliez pas serviette, maillot et crème solaire.

Le soir, que vous soyez Glamour, Décontracté, Distingué ou Sportif, pour le bal, vous aurez fière allure. Be Bop, Swing et Madison pour la soirée de l’été !

Réservations des activités et des repas disponible en ligne. .

Place Charles de Gaulle

Hôpital-Camfrout 29460 Finistère Bretagne +33 6 63 30 19 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Camfrout Festibal 2025 Hôpital-Camfrout a été mis à jour le 2025-06-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS