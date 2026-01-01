Camilla Sparksss Lionstorm Electro punk Nilvange

Camilla Sparksss Lionstorm Electro punk

3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle

Camilla Sparksss est une musicienne electro punk dance et artiste visuelle suisse-canadienne.

Elle est connue pour ses performances live captivantes, mêlant une technique unique de mix sur dub plates (vinyles), synthétiseurs et découpes vocales. ¿En tant que musicienne électronique issue de la scène punk, mon plus grand défi a été de créer une expérience live physique. En pressant mes samples sur des dub plates, je peux les jouer comme de “vrais” instruments, les platines deviennent mes guitares.¿Tout public

3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07

Camilla Sparksss is a Swiss-Canadian electro punk dance musician and visual artist.

She is known for her captivating live performances, combining a unique mixing technique on dub plates (vinyl), synthesizers and vocal cuts. As an electronic musician with a punk background, my biggest challenge was to create a physical live experience. By pressing my samples on dub plates, I can play them like ?real? instruments, the turntables becoming my guitars.¿

