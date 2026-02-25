Camille Bertault, en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Ses textes sont à la fois mordants, incisifs, drôles et mélancoliques tout en abordant des sujets très actuels. De Thelonius Monk à André Minvielle en passant par Björk ou Ravel, ses influences sont multiples au bénéfice d’un répertoire très riche et d’une forte présence sur scène.

Camille Bertault : voix

Julien Alour : trompette

Fady Farah : piano

Sylvain Romano : contrebasse

Minino Garay : percussions, batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Compositions — Récompensée par la Victoire du jazz vocal en 2023, Camille Bertault partage son univers très personnel sans jamais perdre le groove, la transe, la danse.

Le samedi 25 avril 2026

de 21h30 à 22h30

Le samedi 25 avril 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 25 à 30 euros

Tarif sur place : 28 à 33 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/



