CAMILLE BERTHOLLET – SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN Boulogne Billancourt

CAMILLE BERTHOLLET Début : 2026-04-15 à 20:00. Tarif : – euros.

CAMILLE BERTHOLLETRévélée au grand public dans Prodiges et reconnue pour sa maîtrise du violon comme du violoncelle, Camille Berthollet présente son nouveau projet solo : Legends.À travers cet album, la jeune virtuose explore les sonorités celtiques et revisite des thèmes emblématiques du cinéma et de la pop, dans un dialogue subtil entre tradition et modernité.Elle sera en concert le 15 avril 2026 à l’Auditorium de La Seine Musicale, pour une immersion dans un univers où le classique se réinvente.

SEINE MUSICALE – AUDITORIUM P.DEVEDJIAN ILE SEGUIN 92100 Boulogne Billancourt 92