Camille Boitel et Sève Bernard Théâtre du Bois de l’Aune Aix-en-Provence

Camille Boitel et Sève Bernard

Jeudi 5 février 2026 de 19h30 à 20h40.

Vendredi 6 février 2026 de 20h30 à 21h40. Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

On retrouve l’univers faussement bancal et réjouissant, tout en rupture et déséquilibre, à la limite de la chute, de Camille Boitel. Avec Sève Bernard ils reviennent sur une de ses premières créations, L’immédiat.

Comme creusent les archéologues ils en fouillent la mémoire, 15 ans après. Ils dépouillent petit à petit la pièce, qui a beaucoup été jouée, de certains éléments, pour y chercher quelque chose ; peut-être l’essentiel ou une autre légèreté, ou bien les deux. Peut-être Le manifeste des corps vertigineux, comme ils disent. Et bien sûr en enlevant on en remet. Ensemble ils ne font qu’un. Ils enlèvent du décorum, ajoutent l’écologie comme sujet flottant, creusent les risques en les maîtrisant et déclarent à nouveau leur amour de l’imprévisible. C’est une pièce brisée par les artistes eux-mêmes que nos regards de spectateurs recomposent en autre chose, un autre vertige sans nom, en 2025.



À partir de 7 ans. .

Théâtre du Bois de l’Aune 1bis place Victor Schoelcher Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 74 80

English :

Camille Boitel?s falsely wobbly, delightful universe is all about rupture and imbalance, on the verge of falling. With Sève Bernard, they return to one of her first creations, L?immédiat.

