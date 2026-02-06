Usant de tout ce qui leur tombe sous la main ou sous le pied (objets, outils, meubles…), les interprètes investissent l’ensemble de l’espace de représentation avec une agilité incroyable et multiplient les figures physiques, du sol au plafond. Minutieusement brisée, la pièce jaillit ainsi en mille et un éclats, souvent très drôles, sans jamais rien forcer, ni appuyer. Ici, il n’y a aucun fil, notamment narratif, auquel se raccrocher. Nulle crainte, pourtant : il suffit de se laisser emporter, comme par magie et comme par la vie.

Camille Boitel et Sève Bernard présentent ce spectacle comme « une déclaration d’amour à l’imprévisible, écrite avec la précision d’un accident ». Sous-tendue par une volonté d’écologie maximale, cette pièce hautement atypique montre que l’on peut faire (vraiment) beaucoup avec (presque) rien. À géométrie variable, elle se fond et s’adapte dans chaque lieu, lui donnant un caractère unique et insaisissable.

Entièrement dédiée à l’imprévisible, la nouvelle création de Camille Boitel et Sève Bernard ouvre grand le champ des possibles. D’une constante inventivité, le spectacle arrive là où on ne l’attend pas et déclenche une pagaille de rêves, à la fois acrobatiques et poétiques.

Du jeudi 16 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 20h30 à 21h40

payant

De 10 à 25 euros.

Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

