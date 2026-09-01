Informations pratiques

Barembach

Camille Braun, un artiste à Barembach

5 rue du Presbytère Barembach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le café A la Couronne Verte (1890) ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine : peintures murales de Camille Braun (1899), mobilier et boiserie d’époque. Diaporama sur la vie du peintre et son contexte historique, par l’association Préserver le patrimoine et la mémoire de la vallée de la Bruche.

Le café A la Couronne Verte ouvert en 1890 ouvre ses portes pour les journées du patrimoine 2026.

Vous pourrez y découvrir les peintures murales de Camille Braun datant de 1899, ainsi que le mobilier et boiserie d’époque.

Un diaporama retraçant la vie et la carrière du peintre, ses liens avec sa famille Barembachoise ainsi que le contexte historique de l’époque sera présenté le dimanche à 11h15 et à 16h15 par des membres de l’association » Préserver le patrimoine et la mémoire de la vallée de la Bruche ». .

5 rue du Presbytère Barembach 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 93 31 stephane.pir@laposte.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The A la Couronne Verte café (1890) opens its doors for Heritage Days: featuring murals by Camille Braun (1899), period furniture, and wood paneling. A slideshow on the painter’s life and historical context, presented by the association “Preserving the Heritage and Memory of the Bruche Valley.”

L’événement Camille Braun, un artiste à Barembach Barembach a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche