Camille Chamoux : Ça va ça va Cité des Congrès Nantes samedi 17 janvier 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-17 20:00 – 21:30

Gratuit : non 25 € / 45 € 25 € / 45 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/camille-chamoux-ca-va-ca-va.html Tout public

One woman show Vous auriez un bon contact de rhumato ? Ou un psychanalyste ? Non pardon un psychiatre en fait, c’est remboursé et ça prescrit des médocs. Tes parents vieillissent, tes enfants font chier, ton couple part à vau-l’eau…Et c’est tant mieux.Invite même ton pote dépressif et ta grand-mère en fin de vie : ce spectacle est fait pour vous. « Ça va ça va », le nouveau show de Camille Chamoux qui t’attend près de chez toi avec un piano, des plumes, des magazines de santé, une radio et des graines de tournesol. A tout de suite ! Durée : 1h25 Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/camille-chamoux-ca-va-ca-va.html