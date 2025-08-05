Camille Chamoux Place Pierre de Coubertin Lillebonne

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Début : 2026-02-03 20:30:00

fin : 2026-02-03 22:00:00

2026-02-03

Vous auriez un bon contact de rhumato ? Ou un psychanalyste ? Non pardon un psychiatre en fait, c’est remboursé et ça prescrit des médocs.

Tes parents vieillissent, tes enfants font chier, ton couple part à vau-l’eau… Et c’est tant mieux.

Invite même ton pote dépressif et ta grand-mère en fin de vie ce spectacle est fait pour vous.

Ça va ça va, le nouveau show de Camille Chamoux,

qui t’attend près de chez toi avec un piano,

des plumes, des magazines de santé, une radio

et des graines de tournesol.

À tout de suite ! .

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

