Camille Claudel Film documentaire Micro Folie Espace culturel de Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies

Camille Claudel Film documentaire Micro Folie

Espace culturel de Buis les Baronnies 14 boulevard Michel Eysseric Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Projection du film documentaire Camille Claudel Sculpter pour exister, sur cette figure majeure de la sculpture.

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Espace culturel de Buis les Baronnies 14 boulevard Michel Eysseric Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 41 84 micro-folie@mairie.buislesbaronnies.fr

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English :

Screening of the documentary film Camille Claudel Sculpter pour exister, about this major figure in sculpture.

L’événement Camille Claudel Film documentaire Micro Folie Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale