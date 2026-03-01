Camille Claudel Film documentaire Micro Folie Espace culturel de Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies
Camille Claudel Film documentaire Micro Folie Espace culturel de Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies samedi 28 mars 2026.
Camille Claudel Film documentaire Micro Folie
Espace culturel de Buis les Baronnies 14 boulevard Michel Eysseric Buis-les-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Projection du film documentaire Camille Claudel Sculpter pour exister, sur cette figure majeure de la sculpture.
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Espace culturel de Buis les Baronnies 14 boulevard Michel Eysseric Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 41 84 micro-folie@mairie.buislesbaronnies.fr
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English :
Screening of the documentary film Camille Claudel Sculpter pour exister, about this major figure in sculpture.
L’événement Camille Claudel Film documentaire Micro Folie Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
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