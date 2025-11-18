Camille Claudel l’Interdite Cloture du 160 ème anniversaire de sa naissance Théâtre du Pont Tournant Bordeaux

Camille Claudel l’Interdite

Cloture du 160 ème anniversaire de sa naissance 13 et 14 décembre Théâtre du Pont Tournant Gironde

Tarif plein : 25€

﻿Tarif Voisins : 23€ (justificatif de domicile 33300)

Tarif Adhérents : 20€ ( Adhérents aux Amis du Pont Tournant )

Tarif Réduit : 15€ ( -18 ans / Étudiants / Demandeur d’emploi / Carte d’invalidité )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T20:30:00 – 2025-12-13T22:00:00

Fin : 2025-12-14T16:00:00 – 2025-12-14T17:30:00

THÉÂTRE

Camille Claudel l’Interdite

Cloture du 160 ème anniversaire de sa naissance

Cie 16Arts / Théâtre Cornet à Dés

Camille était-elle folle?

Pas plus qu’à ses contemporains, ce n’est pas par son art que Camille Claudel s’est imposée à la postérité ! Plutôt par un désastre ! Celui de son existence. « Son œuvre est tout entière l’histoire de sa vie. Des monuments terribles dont la glaise a été pétrie avec de l’âme et du sang ! » écrira, plus tard, son frère Paul. Sa mort était passée inaperçue après 30 ans d’internement au milieu de déments. Elle était alors oubliée depuis longtemps.

Dans notre dramaturgie une seule interprète pour traverser Camille sans identification, simplement par sa seule présence, à l’écoute de la voix de Rodin son mentor et son amant et de celle de son frère qui analyse avec lucidité le drame terrible qui se joue.

Surprendre l’artiste dans sa propre lumière, enfantant ses démons avec ce défi et cette audace qui n’appartiennent qu’à elle… Voilà ce qui nous a conduit. Saisir aussi la Camille de la nuit finale, hantée par son parcours vécu comme un chemin de croix ! Abandonnée par les siens jusqu’à son petit Paul ! Assistant impuissante mais toujours plus consciente que jamais de tous les épisodes de sa vie… Sa vie, sa pauvre vie, pareille à ses admirables sculptures, tout en déséquilibre et fragilité !

Spectacle salué par Reine-Marie PARIS, petite nièce de Camille Claudel et petite fille de Paul Claudel. Conseillère historique du Film « Camille Claudel » 1988 de Bruno Nuytten avec Gérard Depardieu et Isabelle Adjani.

Un spectacle qui nous fait sculpteur!

Camille Claudel l’interdite, n’est pas un spectacle « sur » Camille Claudel, mais « avec » elle. Au-delà du terme trop usé, de « rencontre », nous assistons dans l’intime de son être d’artiste à ce qui nous importe le plus, c’est-à-dire aux mécanismes même de sa création de sculpteur. L’actrice, à la fois « le modèle » et « le sculpteur », nous donne à entrer dans l’intuition de l’acte créateur, dans la fulgurance du juste moment où il trouve ce qu’il ne savait pas qu’il cherchait. Spectacle qui ne nous montre pas la sculpture, mais nous fait sculpteur. Paroxysme alors, en nous, de ce sentiment de révolte face à l’iniquité du destin de cette femme Interdite de tout !

Charles de Rodat, sculpteur, professeur d’art, petit neveu de Henri de Toulouse-Lautrec.

De cette vie, hantée par les vertiges de la création, mais aussi par ses souffrances, le metteur en scène Jean-Pierre Armand a créé un sublime spectacle, aussi troublant que poétique, aussi inventif que sensible, magistralement interprété. La Dépêche du Midi

Un spectacle comme on n’en voit plus ! Du vivant tout cru ! Joséphine SARRAZIN, Une femme de scène qui remplit seule le plateau, qui traverse CAMILLE d’un seul tenant, d’une égale force ! Stupéfiant ! On ne voit pas passer le temps ! Intramuros

Mise en scène, dramaturgie et scénographie : Jean-Pierre ARMAND

Création des images vidéo : Bruno WAGNER

Musique originale interprétée au piano classique par : Raphaël BREIL

Chant : Meguy GABET

Création lumières : Serge FALGA

Univers sonore : Jean RIGAUD

Régie son et plateau : Étienne GARY

Enregistrement : Studio de la MANNE (Balma)

Réalisation du dispositif scénique : Olivier HEBERT

Sculptures originales : Annie GIRAL

Photographies : Étienne GARY

Création costumes : Marianne LEVASSEUR

Voix off : Jean-Yves MICHAUX : Auguste Rodin – Michel OSTER : le commentateur – Patrick SABOURIN : Paul Claudel

Avec le soutien de : Ville de Toulouse, Département de la Haute-Garonne, Région Occitanie Pyrénées- Méditerranée, Théâtre Garonne Toulouse, Cave Poésie deToulouse, Théâtre du Pavé, Festivals Off d’Avignon (2012 et 2014), Théâtre de l’Albatros (Avignon), Hôpital spécialisé de Montfavet en Avignon, CH Gérard Marchant Toulouse.

Coproduction : théâtre Cornet à dés – 16Arts Productions.

Durée 1h30

Théâtre du Pont Tournant 13 rue Charlevoix de Villers Bordeaux 33300 Bacalan Gironde Nouvelle-Aquitaine http://www.theatreponttournant.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/camille-claudel-l-interdite »}]

Un sublime spectacle, aussi troublant que poétique, aussi inventif que sensible, magistralement interprété. La Dépêche du Midi Camille Claudel seul en scène