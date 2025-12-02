Camille Claudel, sculpter pour exister , documentaire à la Microfolie Brioude

Camille Claudel, sculpter pour exister , documentaire à la Microfolie

A l’occasion de la 11e Nuit des Femmes, projection d’un documentaire exceptionnel dédiée à Camille Claudel.

Le Doyenné Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 90 46 84 microfoliebrioude@ville-brioude.fr

On the occasion of the 11th Nuit des Femmes, screening of an exceptional documentary dedicated to Camille Claudel.

