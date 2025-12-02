Camille Claudel, sculpter pour exister , documentaire à la Microfolie Brioude
Camille Claudel, sculpter pour exister , documentaire à la Microfolie Brioude mardi 2 décembre 2025.
Camille Claudel, sculpter pour exister , documentaire à la Microfolie
Le Doyenné Brioude Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-02 17:30:00
fin : 2025-12-02
Date(s) :
2025-12-02
A l’occasion de la 11e Nuit des Femmes, projection d’un documentaire exceptionnel dédiée à Camille Claudel.
.
Le Doyenné Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 90 46 84 microfoliebrioude@ville-brioude.fr
English :
On the occasion of the 11th Nuit des Femmes, screening of an exceptional documentary dedicated to Camille Claudel.
L’événement Camille Claudel, sculpter pour exister , documentaire à la Microfolie Brioude a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne