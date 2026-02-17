Camille Claudel, une sculpture vivante Spectacle Rouen

Camille Claudel, une sculpture vivante Spectacle

Esplanade Marcel Duchamp Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 16:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La danseuse Auréline Roy donne corps aux sculptures de Camille Claudel, en révélant toutes les lignes de force et de mouvement.

Tout public, gratuit et sans réservation.

Dans la limite des places disponibles .

Esplanade Marcel Duchamp Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

